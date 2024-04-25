نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم معرض المصرية على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثامنة، نظم المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية"، واستمر خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل ٢٠٢٤.

وقد لاقى المعرض اقبالا كبيرا من ضيوف وضيفات المهرجان، وأشادوا بجودة المنتجات وتنوعها وحرفية صنعها، حيث تضمن المعرض ١٢٠٠ قطعة من المنتجات من صنع أيادي سيدات من مختلف محافظات الجمهورية، تنوعت بين وحدات اضاءة من العرجون، وحقائب خوص من الجريد، وسلال من شجر الدوم ومخلفات الموز، وبخور ومخمرية اسواني، ومستحضرات تجميل طبيعية من نواة البلح، وشنط كروشية، وحقائب من الجلد والعرجون، وأواني فخار من الطين الأسواني، والخوص، ومربي من الكركدية والبلح والبهارات بالإضافة إلى المكرونة المجففة، وملابس للأطفال برسوم من الفلكلور الأسواني.

ومن الجدير بالذكر أن منتجات المعرض هى نتاج التدريبات التى نظمها المجلس للسيدات ضمن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية"،الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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