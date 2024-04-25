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أحمد جودة - القاهرة - عاجل : مواقيت الصلاة في أول يوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

عاجل: مواقيت الصلاة في أول يوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في محافظات مصر 2024.. بعد ساعات قليلة ستشهد مصر تطبيق التوقيت الصيفي، مما سيودي إلى تغيير مواعيد الصلاة المعتادة. ولهذا، اهتم الكثير من المصريين بمعرفة مواقيت الصلاة الجديدة في محافظاتهم،

ما جعلها أكثر المواضيع بحثًا على جوجل خلال هذه الفترة.

في هذا المقال، نقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر بعد التوقيت الصيفي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

و حدد مجلس الوزراء موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في تمام الساعة الواحدة صباحًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024.

عاجل: مواقيت الصلاة في أول يوم بعد تطبيق التوقيت الصيفي في محافظات مصر 2024

مواعيد الصلاة في 25 أبريل 2024 أول أيام التوقيت الصيفي في بعض محافظات مصر

مواعيد الصلاة في بعض محافظات مصر في أول أيام التوقيت الصيفي لعام 2024:

المحافظة دوت الخليج الظهر العصر المغرب العشاء أسوان 4:49 12:47 4:15 7:18 8:35 شرم الشيخ 4:36 12:40 4:14 7:15 8:35 الإسماعيلية 4:37 12:49 4:26 7:26 8:49 الإسكندرية 4:44 12:57 4:35 7:35 9:00 القاهرة 4:43 12:53 4:29 7:29 8:52

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

ففي عام 1911، تم تطبيق التوقيت الصيفي لأول مرة في مصر، وذلك بتقديم الساعة ساعة واحدة للأمام خلال فصل الصيف.

ويهدف تطبيق هذا النظام إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، مما يُساهم في:

توفير الطاقة الكهربائية: يقلل من ساعات استخدام الإنارة الكهربائية، خاصة في المساء. يعزز استخدام الإضاءة الطبيعية لفترة أطول.

دعم حركة السياحة: يُتيح للسياح الاستمتاع بالأنشطة الخارجية لفترة أطول. يُشجع على قضاء المزيد من الوقت في المعالم السياحية.

تنظيم مواعيد العمل: يتماشى مع مواعيد العمل في الدول الأوروبية، مما يسهل التعاملات التجارية والاقتصادية.



ومع ذلك، فقد شهد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر العديد من التغييرات والتطورات عبر الزمن.

ففي عام 2016، تم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، وذلك بهدف توفير الطاقة وتحسين كفاءة الاستهلاك.

ولكن في عام 2023، عادت الحكومة المصرية إلى تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى، وذلك في إطار خطتها لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة وتعزيز حركة السياحة.