نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات أولية.. إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان لفترة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، تفوق الدكتور إيهاب هيكل في عدد من اللجان الفرعية والمحافظات.

وحصل "هيكل" على نحو 58% من إجمالي الأصوات في 14 محافظة، بينما حصل منافسه محمد بدوي على 28%، والدكتور شفيق الحكيم على 12%، أما في القاهرة فتفوق هيكل في 4 لجان من أصل 10.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج رسميا في وقت لاحق بعد الانتهاء من الفرز الكامل للأصوات.

وأجريت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان التي تخضع لإشراف قضائي، حيث يكون في كل لجنة فرعية قاض وفريق معاون له، بخلاف 3 قضاة بمقر اللجنة العامة.

وأعلنت اللجنة المختصة بتلقي الطلبات ترشح 3 أطباء أسنان، من بينهما النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة حاليا أيضا، بالإضافة إلى الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق.

ويحق لأكثر من 90 ألف طبيب أسنان المشاركة في عملية التجديد النصفي، حيث يختارون القيادة الجديدة، بما في ذلك النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وأجريت انتخابات أطباء الأسنان تحت إشراف قضائي كامل، حيث تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النقيب العام، و38 مرشحًا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية، و169 مرشحًا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.