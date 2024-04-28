الرئيس يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 12:32 مساءً - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية عقب الجولة التفقدية التي أجراها داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجري جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن طبيعة عمل المركز والخدمات الحكومية المقدمة.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مـركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.