ضبط عامل بمقهى فى بولاق الدكرور بحوزته 6 كيلو جرام حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 01:29 مساءً - (نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الجيزة وقنا جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فى مديرية أمن الجيزة، ضبط (عامل بمقهى) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (6,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، كما ضبط (4 أشخاص) بدائرة مركز شرطة العياط ، وبحوزتهم (6كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الصف ، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن قنا، ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة قوص .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش – الشابو" – بندقية وعدد من الطلقات – ميزان حساس)

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.