أحمد جودة - القاهرة - رسميًا .. منتخب السويس ثالث المتأهلين إلى الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الممتاز

صعد فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق إلي الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بتروسبوت.



سجل هدف المباراة محمد شيكا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبي كهرباء الاسماعيلية لإدراك التعادل في الوقت الذي التزم فيه لاعبي السويس دفاعيا مع الاعتماد على الكرات الطويلة والمرشدات للحفاط على النتيجة وهدف التقدم، حتى جاءت صافرة انتهاء المباراة

بهذه النتيجة يصعد فريق منتخب السويس إلي الدورة الرباعية بالاضافة إلي فريق حرس الحدود ثالث دوري المحترفين بالإضافة إلي فريق سبورتنج بعد فوزه على فريق المنصورة بركلات الترجيح بالإضافة إلي الفائز من لقاء فريق الترسانة مع فريق ديروط المقرر إقامتها غدًا على ستاد الجونة.



ادار المباراة الحكم الدولي محمود ناجي حكم ساحه وعاونه محمد محمود لطفي مساعد أول وهشام الدسوقي مساعد ثان وأحمد العباسي حكم رابع