نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في انتظار فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وما يحمله من تفاؤل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في انتظار فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وما يحمله من تفاؤل

في انتظار فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وما يحمله من تفاؤل.. مع اقترابنا من موعد شم النسيم، تتجدد الأمل والبهجة في قلوب الناس. فهذا اليوم الخاص يحمل معه روح الاحتفال بقدوم فصل الربيع، ويجمع العائلة والأصدقاء للاستمتاع بأجواء مليئة بالفرح والترحاب بالطقوس الخاصة بهذه المناسبة السعيدة.

موعد شم النسيم

في انتظار فصل الربيع: موعد شم النسيم 2024 وما يحمله من تفاؤل

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المفترض أن يكون موعد شم النسيم يوم 6 مايو الموافق يوم الاثنين، جاء ذلك من خلال الرد من قِبل المعهد القومي للبحوث الفلكية على تساؤلات الكثيرين بشأن هذا الأمر، كما أنه سوف يتم اعتبار يوم شم النسيم عطلة رسمية لكافة الإدارات والهيئات والمؤسسات، الجدير بالذكر أن شهر مايو يحتوى على العديد من الإجازات والعطلات الرسمية من بداية اليوم الأول من مايو الموافق يوم الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال، 5 مايو الموافق يوم الأحد عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وبذلك سوف يكون عدد أيام العطلة 5 أيام متضمنة عطلة نهاية الأسبوع.

موعد العطلات الرسمية المتبقية لعام 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024، حيث يأتي جدول العطلات الرسمية خلال العام كالتالي:

عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024 الموافق يوم الخميس.

سوف يصادف يوم 1 مايو 2024 عيد العمال.

5 مايو 2024 الموافق الأحد عطلة عيد القيامة المجيد.

6 مايو 2024 عطلة رسمية شم النسيم الموافق يوم الاثنين.

15 يونيو 2024 الموافق يوم السبت عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتستمر الإجازة إلى يوم 21 يونيو.

30 يونيو الموافق يوم الأحد عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

رأس السنة الهجرية يصادف 8 يوليو.

ذكرى ثورة 23 يوليو يصادف 23 يوليو.

16 سبتمبر 2024 الموافق الإثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

عيد القوات المسلحة يصادف 6 اكتوبر.