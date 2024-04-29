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أحمد جودة - القاهرة - زادت معدلات البحث بين المواطنين، خلال الساعات الأخيرة، حول حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اصدار الحكومة المصرية المتمثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عدة قرارات

ونرصد لكم خلال السطور التالية حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة

حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة

وفي ضوء البحث المتزايد، عن حقيقة توقف انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الأيام المقبلة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات الأقباط بأعيادهم.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع ما تم فعله خلال شهر رمضان المبارك.

توقف انقطاع الكهرباء خلال فترة الامتحانات

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، أن وزارة الكهرباء اتخذت تدابير خلال فترة الامتحانات لتجنب تخفيف الأحمال، وسيتم تنسيق جهود وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن الهدف الرئيسي للدولة هو وقف تخفيف الأحمال الكهربائية، حيث تتمتع الشبكة الحالية بالقدرة على تلبية احتياجات مصر من الكهرباء.

حقيقة توقف انقطاع الكهرباء..يجب توفير سيولة دولارية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه توجد ضغوط في توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مما يتطلب توفر سيولة دولارية.

وأضاف الحمصاني أن الصفقات والدعم الذي حصلت عليه مصر من شركائها الدوليين تتم بشكل تدريجي، وتتعامل الدولة معها بحكمة وتأخذ في الاعتبار أولويات المواطنين فيما يتعلق بالسلع الغذائية والأدوية واحتياجات المصانع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل وتيسير الاحتفالات بأعياد الإخوة الأقباط، حيث يبدأ الاحتفال يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل 2024، ويستمر حتى الأحد التالي الموافق 5 مايو.

وبدء تطبيق العمل اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى وقطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.