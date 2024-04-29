هل يقترب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول؟ أم الريدز متمسك به؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 03:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تمسك نادي ليفربول الإنجليزى باستمرار النجم المصرى محمد صلاح فى صفوفه وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مثلما تردد مؤخراً فى بعض التقارير البريطانية.

وذكرت شبكة "theathletic" العالمية، أن نادي ليفربول يتوقع تمامًا بقاء محمد صلاح هذا الصيف، ويخططون على أساس أن يكون جزءًا من الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الشبكة، أن محمد صلاح لم يعط أي إشارة إلى رغبته في مغادرة الريدز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يتماشى مع رغبة ليفربول، ومن المتوقع أن يبقى في "أنفيلد".

وأشارت الشبكة إلى أنا النجم المصرى مستمر حتى نهاية عقده مع ليفربول في عام 2025 عندما يبلغ من العمر 33 عامًا.

وأوضحت أنه على الرغم من المشادة التى حدثت بين محمد صلاح والمدرب الألمانى يورجن كلوب مؤخرا، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود قلق داخلي بشأن هذه الواقعة، وحتى لو كانت هناك مشكلة بينهما، فهي ليست على صلة بإمكانية رحيل النجم المصرى.

وكانت شبكة "فوتبول إنسايدر" العالمية، ذكرت فى وقت سابق اليوم أن مسئولي ليفربول قرروا عرض محمد صلاح للبيع في الصيف المقبل، وتحديد قيمة الصفقة بمبلغ يبدأ بـ100 مليون جنيه إسترليني، وقد يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الشبكة، أن محمد صلاح أصبح مطلوبا فى الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يدعم موقف ليفربول، خاصة إذا قرروا تحقيق أقصى استفادة مالية من النجم المصرى.

ووصلت علاقة الدولى المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي إلى طريق مسدود، بعد المشادة التي دخل فيها قائد الريدز مع مدربه الألماني يورجن كلوب أثناء دخوله بديًلا فى مواجهة الريدز مع وست هام ضمن منافسات الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي إنتهت بالتعادل 2-2 .