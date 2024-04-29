مسئول أمريكى: إسرائيل أخبرت واشنطن بعدم غزو رفح قبل التشاور مع فريق بايدن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 04:33 مساءً - قال جون كيربى، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي، إن إسرائيل أخبرت واشنطن أنها لن تقوم بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة حتى تتحدث مع القادة الأمريكيين بشأن مخاوفهم.

وتستعد إسرائيل خلال الأيام الأخيرة من أجل شن غارات على غزة، حيث يتواجد أكثر من مليون مدنى فلسطيني فى المدينة، والتي تزعم إسرائيل أنها آخر معاقل حماس فى القطاع. وطالما حذر المجتمع الدولى إسرائيل من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين فى المنطقة.

وكان بايدن قد قال فى مارس الماضى، إن شن هجوم على رفح سيكون خطأ، لكن فى وقت لاحق، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما هدف هزيمة حماس فى رفح.

يأتى هذا فى الوقت الذى يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن إسرائيل هذا الأسبوع، وقال كيربي إن التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار لستة أسابيع سيكون فى صدارة الأجندة. وتضغط الولايات المتحدة من أجل اتفاق والذى سيسمح بتدفق مساعدات إنسانية إضافية إلى غزة وأيضا إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ومطلوب من بلينكن أن يقدم تقرير إلى الكونجرس الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت مزاعم إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية بالتوافق مع القانون الإنسانى الدولى ذات مصداقية. إلا أن كبار مستشارى الخارجية الأمريكية قد قالوا لبلينكن، إنهم لا يعتقدون أن تأكيدات إسرائيل بأنها ملتزمة بالقانون الدولي موثوق بها أو ذات مصداقية، وفقا لتقرير لوكالة رويترز.