أحمد جودة - القاهرة - موعد عيد شم النسيم 2024 .. حكايات وأسرار من آلاف السنين

موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين.. يتصدر محرك البحث جوجل الاحتفال بشم النسيم وموعد عيد شم النسيم 2024، إذ يبحث كثير من الناس على الاحتفال بشم النسيم، وهل هو حلال أم حرام وأصل الاحتفال بهذا اليوم ومايعنيه بالنسبة للمصريين حيث يصادف عيد شم النسيم يوم 6 من شهر مايو.

عيد شم النسيم

موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين

وعن اصل الاحتفال بشم النسيم فهو عيد فرعوني كان يحتفل به القدماء المصريين من اجل أحياء الانقلاب الربيعي خلال الشهر، وتوارث المصريين طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم عن طريق تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض والخروج للحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة قديمًا على أن الاعتدال الربيعي يوافق موعد صوم الأخوة المسحيين قبل العيد الخاص بهم، وبحسب التقاليد المتعارف عليها قديما، كان يحتفل المصريين بشم النسيم فور انتهاء المسحيين من صومهم.

وصرحت الإفتاء، بشأن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم أن الاحتفال بعيد شم النسيم جاء من أجل ترسيخ معنى مهم يتلخص أن هذه المناسبة الاجتماعية، من أجل اكتمال فرحة الاحتفال بها وبروح الجماعة الوطنية الواحدة موضحة أن هذا لا يتناقض مع الشرع بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وحفاظًا على قِيَمِها النبيلة السمحة.