نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سم النسيم..الصحة تقدم إرشادات لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات لأصحاب المنشآت الغذائية المتخصصة في تجارة الأسماك المملحة، مؤكدة على ضرورة اتباع هذه المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، الثلاثاء.

وجاءت الإرشادات كالآتي:

1. نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة.

2. وجود ترخيص للمنشأة.

3. عدم انبعاث الروائح الكريهة.

4. خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة.

5. وجود سلات للقمامة.

6. توافر حوض لغسيل الأيدي به صابون ومطهرات.

7. براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح.

8. خلو المنشأة من أي مصادر تسبب التلوث.