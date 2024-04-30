مدبولى: أزمات العالم تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 03:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأزمات التى يمر بها العالم تؤكد ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص، ويجب على الحكومات توفير سبل تعزيز هذه الشراكة.

وقال إن تحفيز الاستثمار المشترك يعد أولوية قصوى بين مصر وبيلاروسيا، موضحا أن الحكومة قامت بتقديم حزمة من الحوافز والاستثمارات لمناخ الأعمال.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، إن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص.

وأكد على منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر المحلى والأجنبي، موضحا أن مصر وبيلاروسيا لديهم العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار إلى أن الاجتماعات المشتركة التى عقدت بين البلدين مهدت الطريق لرجال الأعمال فى البلدين نجو مزيد من التعاون .

ومن جانبه دعا أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية ، لفتح خط طيران مباشر بين مصر وبيلاروسيا .

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة