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أحمد جودة - القاهرة - استمتع بأجواء شم النسيم مع أطباق لذيذة: دليل لأبرز المأكولات في عام 2024

استمتع بأجواء شم النسيم مع أطباق لذيذة: دليل لأبرز المأكولات في عام 2024.. شم النسيم هو عيد شعبي مصري يحتفل به في أول يوم بعد انتهاء عيد الفصح المسيحي، ويتزامن ذلك مع أول يوم من الشهر القبطي بشهر برمه. يعود أصل هذا الاحتفال إلى العصر الفرعوني، حيث كانت تعتبر هذه المناسبة فرصة للترفيه والاستجمام بين الأسر والأصدقاء في الهواء الطلق.

موعد شم النسيم 2024

استمتع بأجواء شم النسيم مع أطباق لذيذة: دليل لأبرز المأكولات في عام 2024

يأتي موعد شم النسيم 2024 يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 وهو اليوم التالي من احتفال الأقباط بمناسبة عيد القيامة، وفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد إجازة شم النسيم 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيان، وحدد موعد إجازة شم النسيم 2024، ومن المقرر أن يأتي يوم الإثنين 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

يذكر أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.



إليك قائمة بأبرز مأكولات شم النسيم:-

1- فسيخ: سمك مملح مصري تقليدي يتم تناوله بشكل شائع في هذا اليوم.

2- بصل وطماطم وجبنة رومي: يعتبر تناول هذه الوجبة مع خبز العيش العربي جزءًا من تقاليد شم النسيم.

3- بيض ملون: تقوم العائلات بتلوين البيض وتنظيم مسابقات للأطفال لتزيينه.

4- خضار مختلفة مسلوقة: مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطس المسلوقة.

5- الرنجة: حلوى مصرية تقليدية مصنوعة من السمسم والعسل.

هذه بعض الأمثلة الشائعة، وقد تختلف الأطباق باختلاف الثقافات والتقاليد الإقليمية.