وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي الطالبية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أعمال إحلال وتجديد الملعب الثماني نجيل صناعي بنادي الطالبية الرياضي التابع لإدارة شباب العمرانية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة للتخفيف عن كاهل الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية ومشروعات الطرح الإستثمارى، وسعى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة فى هذا السياق.



جاء ذلك بحضور إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد هريدي رئيس مجلس إدارة النادي،وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

يُعد ملعب نادي الطالبية الثماني من العمليات الإنشائية ضمن الخطة الإستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة في الجيزة، وهي من المشروعات التى توليها وزارة الشباب والرياضة أهتمامًا بالغًا حيث تأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتسويقية بكافة المنشآت والمشروعات الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، كذلك تقلل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى ضرورة الإهتمام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة للمشروعات الإستثمارية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي لتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية العمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية وتعظيم دور الوزارة فى التعاون مع الدولة.

تنفذ المشروعات بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وإشراف ومتابعة من محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية،الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية وإشراف د.إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية ، إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة،محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

الجدير بالذكر أنه جارى خلال الفترة المقبلة إحلال وتجديد لعدد 6 أندية رياضية ضمن الخطة الاستثمارية المركزية لوزارة الشباب والرياضة

وهم على النحو التالى:

1-نادى المنيب وتم الانتهاء من الاحلال والتجديد للملعب الخماسى.

3-نادى بولاق الدكرور ملعب خماسي نجيل.

4-نادى ناصر الرياضى ملعب خماسي نجيل صناعى.

5-نزل الواحات البحريه ملعب خماسي نجيل صناعى.

6-نادى المناجم البحرية انشاء ملعب خماسي نجيل صناعى.

وتم تسليم جميع الملاعب السابقة للشركات وجاري العمل والانتهاء منهم خلال الفترة المقبلة.

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