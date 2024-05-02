توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية وڤودافون بيزنس لتطوير خدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 10:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعاون استراتيجي بين الهيئة وڤودافون بيزنس لتعزيز عمليات الرقمنة والتطور في قطاع الرعاية الصحية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات وأهمها "حلول رقمية متكاملة لتحسين إدارة المنشآت الصحية" و"تعزيز التواصل في المناطق النائية" و"تقديم باقة من الخدمات المتنوعة للعاملين بالهيئة" وفتح آفاق جديدة لخدمات منظومة السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون الاستراتيجي مع ڤودافون بيزنس خطوة مهمة نحو الاستمرار في الارتقاء بخدمات منظومة الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي في مصر ومواكبة أحدث التطورات والمعايير العالمية ويؤكد: ڤودافون بيزنس شريك استراتيجي في مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة المجتمع وتحقق تقدمًا ملموسًا في قطاع الرعاية الصحية وتحقيق توجهنا المستقبلي نحو بناء نظام صحي تكنولوجي متكامل ومبتكر يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع المصري

رئيس قطاع الأعمال في شركة ڤودافون مصر: فخورون بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز جهود تحول قطاع الرعاية الصحية في مصر وتقديم تجارب متميزة للمواطنين عبر تقنيات وحلول مبتكرة ونؤمن بأهمية دور الإتصالات والتكنولوجيا في تحسين الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية وشركة ڤودافون بيزنس لتعزيز التعاون في تطوير خدمات رقمنة قطاع الرعاية الصحية في مصر، كما حضر الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة ڤودافون مصر.

ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والسيد محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في شركة ڤودافون مصر، ممثلًا عن الشركة، وذلك في حضور عدد من قيادات ومسئولي الجهتين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: "يعد هذا التعاون الاستراتيجي مع ڤودافون بيزنس خطوة مهمة نحو الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي في مصر، ونحن، من خلال جهودنا المشتركة، نسعى إلى توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية الصحية وإدارة المنشآت الصحية وتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية بفعالية وفعالية أكبر في كل أنحاء البلاد وبخاصة المناطق النائية."

وتابع الدكتور السبكي: " أن ڤودافون بيزنس تعد شريك استراتيجي في مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وأنه تجسد الشراكة الحالية مع هيئة الرعاية الصحية تأكيد مواصلة الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة المجتمع وتحقق تقدمًا ملموسًا في قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق توجهنا المستقبلي نحو بناء نظام صحي تكنولوجي متكامل ومبتكر يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع المصري."

ومن جانبه، أضاف السيد محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال في ڤودافون مصر: "نفخر بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتُعتبر ڤودافون أحد أولى شركات قطاع الإتصالات التي أولت اهتمامًا بالغًا بدمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، وذلك انعكاسًا لهدف الشركة الذي لا يشمل تقديم خدمات الإتصالات فقط، بل نسعى من خلال الحلول والخدمات التي نقدمها إلى بناء مجتمع رقمي شامل يستطيع من خلاله كل مواطن مصري الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية، وسنواصل قيادة شراكات هادفة لتحقيق الرعاية الصحية وتحويل الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية بشأن رقمنة وتطوير القطاع الصحي إلى واقع.

واتفق الجانبان، بموجب توقيع البروتوكول، على التعاون لتعزيز عمليات الرقمنة والتطور في قطاع الرعاية الصحية بالاعتماد على أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وأهمها تقديم حلول رقمية متكاملة لتحسين إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز التواصل في المناطق النائية، وتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للعاملين بالهيئة، كما يفتح هذا البروتوكول آفاقًا جديدة للتعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، والتي أولت لها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة لتتنافس مصر مع دول العالم كإحدى أهم الدول تقديمًا للسياحة العلاجية.