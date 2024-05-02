ضبط قائدي دراجتي ناريتين لقيامهما بحركات استعراضية على الطريق بالقاهرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً قيام قائدى دراجتى ناريتان بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.