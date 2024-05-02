الرئيس السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 01:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان ان يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال وإضافة الى ذلك وايمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1000 جنيه كحد أدني للعامل.