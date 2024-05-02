جولة تفقدية للرئيس السيسى بمجمع هايير الصناعى الصديق للبيئة بمدينة الروبيكى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 02:30 مساءً -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمجمع هايير الصناعى للبيئة بمدينة الروبيكى فى العاشر من رمضان.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.

وقال الرئيس السيسى- خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد العمال اليوم: "لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائماً بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنباً إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار".