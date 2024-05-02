الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء إلى الشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ طحنون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 02:30 مساءً - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ قيادة وشعب الإمارات الشقيق ويديم عليهم الأمن والاستقرار والرخاء.