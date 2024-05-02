أخبار مصرية

ضبط مرتكب واقعة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالشرقية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فكهانى- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم ، وتوفـى أثناء إسعافه.

 

وبسؤال شقيقه إتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض ، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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