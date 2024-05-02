ضبط مرتكب واقعة قتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فكهانى- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم ، وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال شقيقه إتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض ، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.