أحمد جودة - القاهرة - تغييرات ملحوظة في جدول الاحتفالات: قرار دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

تغييرات ملحوظة في جدول الاحتفالات: قرار دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024.. مع اقترابنا من فصل الربيع، يتجه الأنظار نحو قدوم شم النسيم لعام 2024. تلك الفترة المميزة التي يحتفل فيها الشعب المصري ببداية فصل الربيع ونهاية الشتاء. تأتي هذه الفترة محملة بالفرح والبهجة، حيث يتجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بالطقوس والتقاليد القديمة التي تميز هذه المناسبة السنوية.

اجازه عيد العمال وشم النسيم

تغييرات ملحوظة في جدول الاحتفالات: قرار دمج إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024

صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.



موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم

نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.