«التعليم» تطمئن الطلاب وأولياء الأمور: أسئلة الثانوية العامة 2024 ستكون مناسبة لزمن الامتحان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 08:30 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن أسئلة امتحان الثانوية العامة فى المواد الدراسية ستكون مناسبة لزمن الإجابة المخصص للامتحان، مشددة على أن امتحانات الثانوية ستكون مطابقة للمواصفة الفنية للورقة الامتحانية.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.