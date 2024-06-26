نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” وذلك في جولتها الثالثة لدور المجموعات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات يورو 2024

وباتت المنافسة على صفيح ساخن من اجل حسم المتأهلين لدور الستة عشر من عمر البطولة المقامة في ألمانيا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لهذه البطولة:-

قناة بي ان سبورت ماكس عبر القمر الصناعي نايل سات

* تردد القناة: 12245.

* معدل الاستقطاب: عمودي.

* معدل الترميز: 27500.

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

* الجودة: HD.

قناة trt التركية عبر القمر الصناعي التركي

* تردد القناة: 11054.

* معدل الاستقطاب: عمودي.

* معدل الترميز: 27500.

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

* الجودة: HD.

تردد قناة zdf الرياضية 2024 على القمر الصناعي استرا

* التردد: 11362.

* معدل الاستقطاب: H.

* معدل الترميز: 22000.

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

* الجودة: HD.

تردد قناة zdf الرياضية 2024 على القمر الصناعي هوت بيرد 2024

* التردد: 11054.

* معدل الاستقطاب: H.

* معدل الترميز: 22000.

* معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

* الجودة: HD.