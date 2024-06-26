تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة أوكرانيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب بلجيكا لمواجهة نظيره أوكرانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة يورو 2024.

وباتت هذه المواجهة على صفيح ساخن بعد تساوي المنتخبين بنفس الرصيد من النقاط الثلاث بعد فوز وحيد في الجولة الثانية.

ويسعى أي من المنتخبين لاقتناص الفوز من أجل التواجد في الوصافة وضمان التأهل للدور التالي.

تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة أوكرانيا

يفتقد المنتخب البلجيكي لخدمات لوكيباكيو بداعي الإيقاف ليكون التشكيل كالاتي:-

حراسة المرمى: كاستيلس.

في خط الدفاع: كاستاني، فايس، فيرتونخين، ثياتي.

في خط الوسط: تيليمانس، أونانا، وكيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، وباكايوكو.

موعد مواجهة بلجيكا وأوكرانيا في اليورو 2024

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وأوكرانيا في اليورو 2024

تنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط