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وزيرة التضامن الاجتماعي تزور الكنيسة الإنجيلية.. وتهنئ الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 04:28 مساءً - حرصت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود علي مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأشادت القباج بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد شريكًا لوزارة التضامن الاجتماعي في العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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