المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية

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أحمد جودة - القاهرة - حددت المديريات التعليمية، حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر ان تنطلق فى النصف الثانى من مايو الجارى وتستمر حتى 23 مايو المقبل.

وحصل " دوت الخليج" على نسخه من المستند الذي أرسلته المديريات التعليمية للأدارات التعليمية، كما حددت المستندات المطلوبة تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات الحالات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

وقالت المديريات التعليمية، أنه بالنسبة "مراقب أول - مراقب - ملاحظ - معاون" يتم تقديم الاعتذارات عن طريق الإدارة يتم قبول الاعتذار في حاله قبول الشروط وتوفير البديل، أما بالنسبة لرؤساء اللجان المنتديين من تتوافر لديه وجود عذر طبقا للشروط على الإدارة أن تقوم بتوفير البديل بنفس الوظيفة إلى لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية بعد ملئ طلب الاعتذار.

وحددت أبرز حالات قبول اعتذارات المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للام مع شهادة ميلاد الطفل.

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل زوج بمنطقة نائية يتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية إنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج يتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الامراض السرطانية.