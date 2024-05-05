وزارة العمل : بحث التعاون مع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالاسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 02:25 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وذلك فى إطار حرص المديرية على تشجيع المستثمرين ، وجذب استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل ووضع الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية بمصر ، حيث جرى خلال الاجتماع، عرض ومناقشة ضرورة متابعة الشركات لتطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أي استثناء لأي منشأة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ،أن تلك الزيارة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز ملفات التعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية ، ورافقه وفداً من مديرية العمل إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الاحياء، و دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى التابع للمديرية ..