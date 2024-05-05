البابا تواضروس الثانى: مصر محاطة بالحروب ونسأل الله أن يجعلها واحة سلام (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 02:26 مساءً - قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ مصر مُحاطة من كل الجهات بالنزاعات والحروب والمتابع والأزمات، داعيا الله عز وجل أن يجعل مصر واحة سلام.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "هناك أنواع متعددة من القوة، مثل السلاح والمال والمنصب والبدن، وهناك قوة المحبة والمغفرة، ولكن قوة المغفرة أفضل من كل ذلك، إذ يحتاجها الإنسان".

وتابع: "من المهم أن تجد خطايا الإنسان من يستطيع أن يغفرها، لذلك، كل البشر يحتاجون إلى قوة الغفران، وكل ذلك يجعل العالم يعيش في سلام، وبخاصة أن النزاع قد يوجد في الأسرة والمجتمع وأي بلد.. وهكذا".