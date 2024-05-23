وزارة النقل تنشئ محطة «تحيا مصر 1» متعددة الأغراض بميناء دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:33 مساءً - نشرت وزارة النقل صورا توضح أعمال تنفيذ مشروع محطة حاويات "تحيا مصر1" بميناء دمياط التى بيتم تنفيذها في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الاساسية للمحطة بنسبة 100 %.

المشروع سيسهم في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد"، ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلى.

والمشروع يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط )، والذي يتكون من (المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا/ المنصورة/ دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي).