عودة عبد الله السعيد وناصر ماهر لتشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.