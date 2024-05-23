التحقيق فى واقعة اتهام سيدة لسائق بإحدى شركات النقل الخاصة لقيامه بأفعال خادشة للحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكى، لقيامه بإرتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء إستقلالها السيارة صحبته.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وهو سائق مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال إستقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته، إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.