"مانشيت" فى جولة بالقطار الكهربائى وأتوبيس وتاكسى العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 08:26 مساءً - أجرى الإعلامي جابر القرموطي جولة خاصة بكاميرا برنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي، بمحطة عدلي منصور لاستقلال القطار الكهربائي الجديد وأتوبيس وتاكسي العاصمة الإدارية الجديدة.

ورصد برنامج "مانشيت" مميزات مشروع القطار الكهربائي والخدمات التي يقدمها للمواطنين، وأجرى جولة بالقطار الكهربائي، وتحدث عن أن مشروع القطار الكهربائي وضع مصر وسط أكبر دول العالم في مجال النقل البري، حيث يخدم القطار المتجهين الى العاصمة الادارية ومدن شرق مصر.

القطار الكهربائي يخدم مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية، وأجرت كاميرا "مانشيت" جولة ومعايشة داخل محطة القطار الكهربائي بمحطة عدلي منصور.