الزمالك يتعادل 1-1 أمام مودرن فيوتشر بدورى nile.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 09:36 مساءً - تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

أهداف مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يأتي الرد سريعاً عن طريق محمد صادق لـ مودرن فيوتشر في الدقيقة 41 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

الشوط الأول

شهدت أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر هدوءا بين الفريقين وانحصر فيها معظم اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفارس الأبيض للسيطرة والاستحواذ لانتزاع المبادرة الهجومية.

هدد الزمالك مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 23 بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى ولكنه سدد الكرة بسهولة ليتصدى لها محمود حمدى حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر.

في الدقيقة 35 استخلص عمر جابر الكرة من دفاع فيوتشر وأرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين محمود حمدى حارس فيوتشر.

واصل فيوتشر ضغطه على الزمالك لتعديل النتيجة، حتى نجح محمد صادق في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 40 بشباك محمد عواد حراس القلعة البيضاء عن طريق متابعة جيدة.

الشوط الثانى

دفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بمطصفى شلبي في الدقيقة 46 بديلاً لإبراهيما نداى لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء.

حاول الزمالك تسجيل الهدف الثانى عن طريق انطلاقات الثلاثى التونسي سيف الدين الجزيرى وأحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر إلا أن دفاع مودرن فيوتشر كان صامداً وأفسد هجمات الفارس الأبيض.

وأهدر ناصر ماهر فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 68 بعدما أخفق في متابعة الكرة التي سددها عبد الله السعيد وارتدت من محمود حمدى حارس مودرن فيوتشر، ليصوبها ماهر خارج المرمى.

ودفع جوميز بيوسف أوباما بديلاً لناصر ماهر في الدقيقة من عمر المباراة،في محاولة من المدرب البرتغالى لزيادة الكثافة الهجومية على مرمى فريق مودرن فيوتشر لكن ما زال التعادل الإيجابى 1-1 يسيطر على اللقاء.

وفى الدقيقة 86 دفع جوميز بسامسون أكينيولا بديلاً للتونسي سيف الدين الجزيري وناصر منسي بديلاً لعبد الله السعيد،إلا أن تغييرات المدرب البرتغالى لم تفلح فى تغيير النتيجة لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.