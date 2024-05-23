جابر القرموطي يستعرض تجربة تاكسي العاصمة الإدارية لأول مرة ببرنامج "مانشيت"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 10:33 مساءً - استعرض برنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، لأول مرة تجربة تاكسي العاصمة ويرصد التشغيل التجريبي لـ10 نماذج لتاكسي كهربائي في مصر، ورصد مميزات تشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد المهندس سليمان إبراهيم مدير تشغيل مشروع تاكسي العاصمة الإدارية، أن التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية منظومة ذكية توليها الدولة اهتمام شديد للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل 145 سيارة كهربائية قريبا في مشروع تاكسي العاصمة الادارية.

وأوضح المهندس سليمان إبراهيم، في لقاءه ببرنامج "مانشيت"، أن رحلة التاكسي الكهربائي في العاصمة الادارية مراقبة بالكاميرات والتاكسي مجهز بمنظومة مراقبة خارجية لتحديد مساراته وتحركاته والتزامه بالأوردر، مؤكدا أن السيارة مجهزة ب6 كاميرات مراقبة.