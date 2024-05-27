ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد انتهاء الامتحانات بالكامل يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو.

شارك في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، التي بدأت يوم السبت 18 مايو 2024 واستمرت لمدة ستة أيام، 191068 طالبًا وطالبة. وأدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية في الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الامتحانات على النحو التالي: يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 19 مايو 2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين 20 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

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وفي يوم الثلاثاء 21 مايو 2024، أجرى الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 22 مايو 2024 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية. واختتموا امتحاناتهم يوم الخميس 23 مايو 2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (خاص بطلاب مدرسة السعيدية).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. التصحيح ورصد الدرجات

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على المصححين ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح وإعطاء الطالب حقه كاملًا في ورقة الإجابة، مشددًا على أهمية الدقة في المراجعة وتطبيق قواعد الرأفة استعدادًا لإعلان النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

من المتوقع أن تحدد مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وفور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل المحافظ، ستتاح نتيجة الطلاب بالاسم ورقم الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، متضمنة الدرجات في جميع المواد الدراسية، لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور. بالإضافة إلى ذلك، ستكون النتائج متوفرة في كشوف واضحة داخل المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. خطوات التظلم

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور ظهورها باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1. يقدم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب، مع تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2. يسدد الرسوم المقررة وفقًا للتعليمات الواردة من ديوان وزارة التربية والتعليم، والتي تنظم رسوم التظلمات.

ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني



3. يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4. بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات المتخصصة. بعد ذلك، تُعلن النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة ثبوت أحقية الطالب في التظلم وزيادة درجاته، يحق له استرداد الرسوم التي سددها نظير التظلم.

ظهرت دلوقتي.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الدراسي الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

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