أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء 28 مايو 2024، مؤكدة أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط الأمطار.

تحذيرات من حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد يسودها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الطقس، أن يسود البلاد طقس حار في النهار على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويصبح الطقس معتدل الحرارة في الليل على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

ويسود القاهرة الكبرى نشاط للرياح أحيانًا بسرعة 34 كم/س، والوجه البحري ومدن القناة يسودها نشاط للرياح أحيانًا بسرعة 30 كم/س، والأجواء غائمة جزئيًا.

والسواحل الشمالية الغربية يسودها نشاط للرياح حيامُا بسرعة 32 كم/س، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء نشاط الرياح بها بسرعة 30 كم/س، والأجواء تصبح غائمة بشكل جزئي.

وحذرت الأرصاد الجوية سكان جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة على جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، والجو يصبح مشمسا.

بينما يسود شمال وجنوب الصعيد نشاط للرياح بسرعة 30 كم/س، والأجواء تكون مشمسة.

وعن حالة البحار الجوية، يسود البحر المتوسط حالة جوية معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، والبحر الأحمر أمواجه تتراوح من 1.5 إلى 2 متر، وتتجه الرياح من الشمال إلى الغرب.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 28 مايو 2024:

· القاهرة الكبرى: العظمى 32، الصغرى 21.

· الإسكندرية: العظمى 26، الصغرى 19.

· العلمين الجديدة: العظمى 25، الصغرى 19.

· أسوان: العظمى 43، الصغرى 27.

· أبو سمبل: العظمى 43، الصغرى 28.

· شرم الشيخ: العظمى 38، الصغرى 26.

· طابا: العظمى 32، الصغرى 32.