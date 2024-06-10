حسام حسن لـ "قناة أون تايم": سعيد بالتعادل مع غينيا بيساو.. وهناك قلة تحارب منتخب مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 10:29 مساءً - اعترف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بوجود أخطاء في مباراة الفراعنة اليوم أمام غينيا بيساو، موضحًا أن تباين الأداء أمر طبيعي أمام منافس قوي يملك محترفين ولديه حلم مشروع للتأهل لكأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "سعيد بالأداء وبمستوى اللاعبين، قدموا ما عليهم، وحاولنا تفادي الخسارة، ولا نلاعب أنفسنا".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "لابد أن ننظر لأنفسنا، متى تأهلنا لكأس العالم؟ متى آخر مرة فزنا بكأس الأمم الأفريقية؟ لا نواجه أنفسنا وسعيد مثل الكثيرين من الجماهير التي تفهم الكرة".

وواصل حسام حسن: "سعيد أني متواجد مع منتخب مصر مثل الناس المخلصة، ولا أهتم بالبعض الذي يشكك في المنتخب، هناك قلة قليلة تحارب المنتخب، وهناك البعض يخاف أن ينجح المنتخب ولا أعلم السبب".

يذكر أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اكتفى بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70، وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.