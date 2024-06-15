السفير المصري لدى تشاد يلتقي وزير الخارجية الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 01:32 مساءً - التقى السفير أسامة الهادي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تشاد، مع عبد الرحمن غلام الله، وزير الدولة، وزير الشئون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، المتحدث باسم الحكومة.

خلال اللقاء قدم السفير المصري التهنئة لوزير الخارجية الجديد على توليه مهام منصبه. وأكد السفير أسامة الهادي اهتمام مصر بمساندة تشاد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات، وكذا توفير الجانب المصري للدورات التدريبية التي تساهم في بناء قدرات الكوادر التشادية في عديد من القطاعات الحكومية.

من جانبه، أبدى وزير الخارجية التشادي الجديد حرصه على دفع التعاون المشترك مع مصر التي ترتبط ببلاده بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة. كما تناول الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ارتباطاً بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب.