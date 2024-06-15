سوهاج: تخصيص 206 ساحات وأكثر من 8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلن طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجوار المساجد الكبرى وبالميادين العامة ومراكز الشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة.





وقال المحافظ، في بيان السبت، إن ساحات الصلاة موزعة على 25 إدارة فرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بجانب أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة سوف يؤدى فيها المواطنون صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي والآخر احتياطي.

وأكد المحافظ، أنه وجه الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد، كما وجه رؤساء المراكز والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلًا عن العمل على رفع مخلفات ذبح الأضاحى، وذلك في إطار خطة المحافظة واستعداداتها طوال أيام عيد الأضحى.