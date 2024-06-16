نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى جامعة أسوان في حالة استعداد قصوى خلال عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد ربيع، مدير مستشفى الجراحة والقائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان خلال تصريح صحفي" لموقع دوت الخليج" على حسن سير العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وصرح الدكتور ربيع" لموقع دوت الخليج" أن جميع الأطقم الطبية في مستشفى جامعة أسوان في حالة استعداد قصوى، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان.

وأشار الدكتور محمد ربيع إلى أن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت قام بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى الجامعي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما قام الدكتور نصرت بمتابعة سير العمل في مستشفى الباطنة الجديد، للتأكد من تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور ربيع أنه تم مراجعة جميع جداول تشغيل مستشفى جامعة أسوان خلال إجازة عيد الأضحى لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة.

وتم التأكيد على تواجد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل دائم، بالإضافة إلى فرق التمريض والفنيين والإداريين المعنيين بتشغيل المستشفى.

وفيما يتعلق بأقسام الطوارئ والرعاية المركزة، أكد الدكتور ربيع أنها تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية الفورية للحالات الطارئة. كما تم التأكد من كفاءة واستعداد عربات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.

وأضاف الدكتور ربيع أن جميع الأقسام الخدمية مثل الأشعة والمعمل وبنك الدم تعمل على مدار 24 ساعة، لضمان توفير جميع الفحوصات والخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مستشفى جامعة أسوان على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية خلال فترة عيد الأضحى، وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى.

وفي ختام تصريحه لموقع دوت الخليج، شدد الدكتور محمد ربيع على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع أفراد الأطقم الطبية والإدارية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور محمد ربيع أن مستشفى جامعة أسوان ملتزمة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على مدار الساعة، وتقديم الدعم اللازم للأطقم الطبية والفنية لتأدية واجبهم على أكمل وجه خلال فترة عيد الأضحى المبارك.