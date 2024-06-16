مؤسسة الجارحي توزع هدايا العيد للأطفال تحت مظلة التحالف الوطني (صور)

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جدة - نرمين السيد - مؤسسة الجارحي توزع هدايا العيد للأطفال
وتهدف هذه المبادرة إلى مشاركة فرحة عيد الأضحى المبارك مع الأطفال، وذلك من خلال توزيع الحلوى والهدايا والعيديات عليهم وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة.
ولم يقتصر الاحتفال على توزيع الهدايا فحسب، بل قامت المؤسسة أيضًا بتسليم دار الأيتام لحوم الأضحية، مما أضفى مزيدًا من البهجة والسرور على نفوس الأطفال.
وعبر الأطفال عن سعادتهم الكبيرة بهذا التواجد، مشيدين بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة الجارحي، كعضو فعال في التحالف الوطني، في إدخال الفرحة إلى قلوبهم في مختلف المناسبات على مدار العام.
تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الجارحي لمشاركة آلاف المواطنين من أهالي الفيوم في الاحتفال بعيد الأضحى، من خلال توزيع الحلوى والهدايا في ساحات صلاة العيد بمختلف المحافظات، بهدف نشر الفرحة والبهجة بين الأسر المصرية.
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