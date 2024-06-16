وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بمتابعة القطاعات الخدمية في العيد

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جدة - نرمين السيد - وزير التنمية المحلية
وخلال اتصالات هاتفية، قدم وزير التنمية المحلية التهنئة بمناسبة العيد للمحافظين وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وعبر عن تمنياته بأن تعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليُمن والبركات على الشعب المصري والقيادة السياسية.
كما أشار المحافظون إلى مشاركتهم في صلاة العيد والاحتفالات، حيث أجروا جولات ميدانية بعد صلاة العيد، على عدد من دور الأيتام والمسنين والمستشفيات، لتقديم التهنئة والهدايا والورود، بهدف إضفاء البهجة والفرحة على قلوبهم.
وأكد السادة المحافظين على استقرار الأوضاع في المحافظات وخروج المواطنين للاستمتاع بأجواء الاحتفالات، وأشادوا بالهدوء الذي يسود المناطق.
من جانبه، وجه وزير التنمية المحلية بالتواصل المباشر مع غرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة التطورات الوضعية بالمحافظات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع التأكيد على ضرورة التجهيزات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.
وطالب وزير التنمية المحلية بالتواجد الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات، وتوفير أطقم ومجموعات عمل على مستوى عالٍ من الكفاءة طوال فترة العيد، للتعامل السريع مع مشكلات وشكاوى المواطنين.
أيضًا، شدد هشام آمنة على أهمية التأكد من توافر السلع الرئيسية في الأسواق، والإشراف على المجازر لضمان توفير اللحوم بكميات كافية، وحث الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على معالجة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بحزم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
في الختام، أكد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال أيام العيد، وضمان الانضباط في الشوارع والحفاظ على سلامة الجميع خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
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