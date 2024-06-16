أخبار مصرية

التحالف الوطني يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى (فيديو وصور)

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أحمد عبد الحفيظ 2024-06-16 15:24 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أمانات التحالف الوطنى تشارك في احتفالات عيد الأضحى

حرصت مؤسسات وأمانات التحالف الوطني، بتنظيم شوادر صلاة عيد الأضحى في مختلف المحافظات، اليوم الأحد.

وشارك الآلاف من المواطنين في الاحتفال بعيد الأضحى، من خلال توزيع الحلوى والهدايا في ساحات صلاة العيد بمختلف المحافظات، بهدف نشر الفرحة والبهجة بين الأسر المصرية.

أمانات التحالف الوطنى تشارك في احتفالات عيد الأضحى
أمانات التحالف الوطنى تشارك في احتفالات عيد الأضحى

ووزع التحالف الوطني الهدايا على الأطفال والأسر، خلال صلاة عيد الاضحى بمختلف المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم وإبراز قيمة التحالف الوطني في قيامه بالمساهمة في رسم البسمة على كل وجه كل مواطن.

كما بدأ التحالف الوطني في توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، في محافظات عديدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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