التحالف الوطني يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى (فيديو وصور)

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جدة - نرمين السيد - أمانات التحالف الوطنى تشارك في احتفالات عيد الأضحى
وشارك الآلاف من المواطنين في الاحتفال بعيد الأضحى، من خلال توزيع الحلوى والهدايا في ساحات صلاة العيد بمختلف المحافظات، بهدف نشر الفرحة والبهجة بين الأسر المصرية.
ووزع التحالف الوطني الهدايا على الأطفال والأسر، خلال صلاة عيد الاضحى بمختلف المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم وإبراز قيمة التحالف الوطني في قيامه بالمساهمة في رسم البسمة على كل وجه كل مواطن.
كما بدأ التحالف الوطني في توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، في محافظات عديدة.
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