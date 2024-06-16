المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الأضحى 2024 بمراكز العزيمة (صور)

خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تقديم الرعاية والحماية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة. هذا يأتي نظرًا لأن أيام العيد تُعتبر فترة عالية الخطورة بالنسبة للمتعافين، حيث يمكن أن تزيد من احتمالية الانتكاس.





الصندوق يحرص على تأمين أوجه الرعاية اللازمة للمتعافين الذين يبقون داخل المراكز خلال هذه الفترة، ويُؤجل خروجهم حتى انتهاء أيام العيد، لضمان عدم تعرضهم لمؤثرات تدفعهم للعودة إلى الإدمان. المراكز العلاجية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، مثل صالات الجيم، وورش التدريب على المهن الحرفية، والمكتبات، وقاعات التدريب، وأنشطة رياضية مثل كرة القدم والبلياردو، وأنشطة ثقافية وفنية.

تحرص نيفين القباج على خلق جو أسري داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية متنوعة، مما يساهم في تعزيز الروح المعنوية للمتعافين ومنع الانتكاسات المحتملة.

الصندوق يواصل أيضًا عمل الخط الساخن "16023" على مدار الساعة طوال أيام العيد، لتلقي الاستشارات والمساعدة لكل من المتعافين وأسرهم، مع توفير خدمات العلاج والدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل.

بهذا الشكل، يضمن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المتعافين يمرون بفترة عيد سعيدة وآمنة، محاطين بالرعاية والدعم اللازمين للحفاظ على استقرارهم وعافيتهم.