- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الأضحى
الصندوق يحرص على تأمين أوجه الرعاية اللازمة للمتعافين الذين يبقون داخل المراكز خلال هذه الفترة، ويُؤجل خروجهم حتى انتهاء أيام العيد، لضمان عدم تعرضهم لمؤثرات تدفعهم للعودة إلى الإدمان. المراكز العلاجية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، مثل صالات الجيم، وورش التدريب على المهن الحرفية، والمكتبات، وقاعات التدريب، وأنشطة رياضية مثل كرة القدم والبلياردو، وأنشطة ثقافية وفنية.
تحرص نيفين القباج على خلق جو أسري داخل المراكز العلاجية خلال أيام العيد، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ترفيهية متنوعة، مما يساهم في تعزيز الروح المعنوية للمتعافين ومنع الانتكاسات المحتملة.
الصندوق يواصل أيضًا عمل الخط الساخن "16023" على مدار الساعة طوال أيام العيد، لتلقي الاستشارات والمساعدة لكل من المتعافين وأسرهم، مع توفير خدمات العلاج والدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل.
بهذا الشكل، يضمن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المتعافين يمرون بفترة عيد سعيدة وآمنة، محاطين بالرعاية والدعم اللازمين للحفاظ على استقرارهم وعافيتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتعافون من الإدمان يحتفلون بعيد الأضحى 2024 بمراكز العزيمة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.