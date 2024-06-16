جدة - نرمين السيد - المركز القومي للترجمة

أعلنت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، عن تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية للمركز في دورتها الثانية في الأول من يوليو المقبل.





وقالت مدير المركز، اليوم الأحد، إن الجوائز السنوية للمركز تضم جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية، جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى جوائز الترجمة للشباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنظيم حفل توزيع جوائز «القومي للترجمة» يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.