نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة: ذبح 1533 رأس ماشية خلال اليوم الأول للعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري، بفتح واستقبال المواطنين، لذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الخيرية، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد المجازر 23 مجزرا.

وذلك بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين.

وبلغ إجمالي عدد الاضاحي المذبوحة بكل المجازر 1533 رأس ماشية خلال اليوم الأول لعيد الاضحى المبارك.

كان قد أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قرارا بفتح مجازر المحافظة بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزًا لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتغريم المخالف نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

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