أخبار مصرية

بالورود والهدايا.. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى

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أيمن يوسف 2024-06-17 13:43 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - الشرطة

شارك رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

 

وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الأضحى المبارك


ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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