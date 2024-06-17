بالورود والهدايا.. الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - الشرطة شارك رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.





ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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