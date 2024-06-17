جدة - نرمين السيد - البابا تواضروس يستقبل أسقف ديراموس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها، حيث اطمئن على صحته.





كما استعرض قداسته معه أمور الخدمة والرعاية في الإيبارشية، وتدبير الآباء الكهنة والخدام في كنائس الإيبارشية، ووعد نيافته، قداسة البابا بعقد اجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية في القريب العاجل. حضر المقابلة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

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