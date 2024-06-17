قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة بالتعليم العالى ضمن تنسيق الجامعات 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 07:29 مساءً - بالتزامن مع انتظام امتحانات الثانوية العامة 2024، وقرب انطلاق موسم التنسيق للقبول بالجامعات، تنشر "صوت الأمة" القائمة الكاملة بـ الجامعات التكنولوجية المعتمدة بوزارة التعليم العالى، وذلك ليتعرف عليها الطلاب وتجنب الوقوع فريسة للكيانات التعليمية الوهمية التي تنشط فى الترويج على منصات التواصل الاجتماعى مع انطلاق موسم التنسيق، وتضم قائمة الجامعات التكنولوجية 10 جامعات وهي على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة سمنود التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).